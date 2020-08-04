Вчені підтвердили, що люди можуть заражати тварин коронавірусом

Італійським вченим вдалося підтвердити попереднє припущення, що люди можуть заразити тварин коронавірусом.

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Відповідне дослідження було проведено з березня по травень, передає DW.

Люди можуть заразити коронавірусом домашніх тварин. Фото Рixabay

Вони протестували 540 собак і 277 котів з домогосподарств, де були хворі на COVID-19. В результаті антитіла були виявлені у 3,4% собак і 3,9% котів.

Дослідження підтверджує, що люди можуть інфікувати домашніх тварин коронавірусом, проте можливість зворотного зараження малоймовірна.

Водночас президент Інституту імені Фрідріха Леффлера в Грайфсвальді Томас Меттенляйтер пояснив, що результати дослідження не здивували його.

"Вони тільки підтверджують те, що ми знаємо. Ми вважаємо, що як правило відбувається передача від людини до тварини", – сказав він.

Експерт додав, що з огляду на це немає ніяких підстав для обмеження контактів здорових людей з тваринами.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в США померла німецька вівчарка, яка першою в країні захворіла на коронавірус.