Вчені оголосили про захисні властивості грудного молока в боротьбі з коронавірусом

Юрій Сергієнко Пульмонологія 20:37, 29.09.2020 Оновлено: 20:40, 29.09.2020

Китайські вчені вважають, що грудне молоко здатне захистити немовлят від коронавірусної інфекції COVID-19.

До таких висновків дійшли дослідники Пекінського університету хімічних технологій, результати якого опубліковані на сайті bioRxiv.

Вчені заявили про захисні властивості грудного молока. Фото Рixabay

Вчені змішали здорові клітини легенів і кишечника людини з грудним молоком, яке було зібрано до початку пандемії. Після цього вони промили їх і спробували заразити коронавірусом.

Дослідження показало, що COVID-19 нездатний проникати в більшість клітин. Навіть якщо це вдавалося йому, то вірус не міг створювати нові повноцінні вірусні частинки (віріони).

Таким чином, вважають вчені, грудне молоко може інгібірувати коронавірус, а також інші віруси й бактерії.

Потенційно грудне вигодовування здатне захистити немовлят від зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вчені прийшли до висновку, що жінки, які перехворіли на коронавірус, можуть передавати антитіла до COVID-19 новонародженим під час грудного вигодовування.

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