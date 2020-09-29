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/ Пульмонологія

Вчені оголосили про захисні властивості грудного молока в боротьбі з коронавірусом

  • Вчені з Пекінського університету хімічної технології дізналися про захисні властивості грудного молока

  • Вони провели дослідження на клітинах легенів і кишечника

5.3т
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Китайські вчені вважають, що грудне молоко здатне захистити немовлят від коронавірусної інфекції COVID-19.

До таких висновків дійшли дослідники Пекінського університету хімічних технологій, результати якого опубліковані на сайті bioRxiv.

Вчені заявили про захисні властивості грудного молока. Фото Рixabay

Вчені заявили про захисні властивості грудного молока. Фото Рixabay

Вчені змішали здорові клітини легенів і кишечника людини з грудним молоком, яке було зібрано до початку пандемії. Після цього вони промили їх і спробували заразити коронавірусом.

Дослідження показало, що COVID-19 нездатний проникати в більшість клітин. Навіть якщо це вдавалося йому, то вірус не міг створювати нові повноцінні вірусні частинки (віріони).

Таким чином, вважають вчені, грудне молоко може інгібірувати коронавірус, а також інші віруси й бактерії.

Потенційно грудне вигодовування здатне захистити немовлят від зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вчені прийшли до висновку, що жінки, які перехворіли на коронавірус, можуть передавати антитіла до COVID-19 новонародженим під час грудного вигодовування.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Теги
діти дослідження
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