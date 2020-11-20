Вчені назвали захворювання, які збільшують ризик крововиливу в мозок при COVID-19

Вони назвали людей, які можуть бути в зоні ризику ускладнення перебігу інфекції

У пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, які страждають на гіпертонію і діабет, підвищений ризик небезпечних для життя неврологічних ускладнень – крововиливів у мозок або інсульту.

Такого висновку дійшла команда вчених-медиків із Медичної школи Перелмана при Університеті Пенсільванії (США). Дослідженням керував доктор Колбі Фріман, повідомляє Mirror.

За словами фахівців, у людей із високим кров'яним тиском або діабетом, у разі зараження COVID-19, частіше розвиваються "потенційно смертельні ускладнення мозку".

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Лікарі підкреслили, що спершу вірус атакує клітини в дихальній системі, що призводить до запалення легенів і піддає людей ризику зараження пневмонією. Однак, як відомо, інфекція має вплив й на інші системи організму.

Так, у дослідженні взяли участь 1 357 осіб із підтвердженим COVID-19. Водночас із 81 пацієнта, який пройшов сканування мозку, 18 (трохи більше одного з п'яти) мали невідкладні або критичні стани, враховуючи інсульти, крововиливи в мозок і закупорку кровоносних судин. Автори повідомили, що у половини цих пацієнтів раніше був в анамнезі високий артеріальний тиск і/або діабет другого типу. Троє пацієнтів із критичними результатами померли під час госпіталізації.

Вчені-медики зазначили, що найбільш поширеними причинами для цієї "процедури" були зміни психічного стану пацієнтів, а також наявність у них неврологічних проблем – пов'язаних із порушенням вимови і зору.

"Вплив COVID-19 поширюється далеко за межі грудної клітки. Хоча ускладнення з боку мозку рідкісні, вони стають все більш частим і потенційно руйнівним наслідком інфекції", – зробив висновок доктор Фріман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з Університетської клініки Гaмбург-Еппендорф у Німеччині виявили сліди коронавірусу у більшості пацієнтів, які померли від цієї інфекції.

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