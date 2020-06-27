Учені назвали продукт, який ефективно знижує цукор у крові

Учені з'ясували, що каротиноїд астаксантин здатний прискорити метаболізм глюкози і знизити рівень цукру в крові.

Як пише Food.News, дослідження, яке тривало протягом двох місяців в Ірані, показало, що в діабетиків, які отримували астаксантин, спостерігалося зниження маси жиру в організмі. Ті ж добровольці мали більш низький систолічний тиск.

Крім того, астаксантин зменшує рівень глікованих білків у крові, а також концентрацію в ній глюкози. Він ефективний за високого кров'яного тиску й підвищеного холестерину.

Каротиноїди належать до антиоксидантів, що виводять із організму небезпечні вільні радикали (побічні продукти клітинного метаболізму). Вони надають овочам і фруктам яскравого помаранчевого кольору.

Каротиноїд астаксантин міститься у великій кількості в червоній рибі. Також він є в інших морепродуктах.

Астаксантин міститься в червоній рибі Pexels

Як повідомляв OBOZREVATEL, у раціоні людей, які страждають на діабет, можуть бути фрукти, а інколи вони навіть є обов'язковою частиною харчування.