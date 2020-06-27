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/ Здорове харчування

Учені назвали продукт, який ефективно знижує цукор у крові

2.7т
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Учені з'ясували, що каротиноїд астаксантин здатний прискорити метаболізм глюкози і знизити рівень цукру в крові.

Як пише Food.News, дослідження, яке тривало протягом двох місяців в Ірані, показало, що в діабетиків, які отримували астаксантин, спостерігалося зниження маси жиру в організмі. Ті ж добровольці мали більш низький систолічний тиск.

Крім того, астаксантин зменшує рівень глікованих білків у крові, а також концентрацію в ній глюкози. Він ефективний за високого кров'яного тиску й підвищеного холестерину.

Каротиноїди належать до антиоксидантів, що виводять із організму небезпечні вільні радикали (побічні продукти клітинного метаболізму). Вони надають овочам і фруктам яскравого помаранчевого кольору.

Каротиноїд астаксантин міститься у великій кількості в червоній рибі. Також він є в інших морепродуктах.

Астаксантин міститься в червоній рибі

Астаксантин міститься в червоній рибі

Pexels

Як повідомляв OBOZREVATEL, у раціоні людей, які страждають на діабет, можуть бути фрукти, а інколи вони навіть є обов'язковою частиною харчування.

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Теги
дослідження цукор їжа
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