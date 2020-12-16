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/ Пульмонологія

Вчені назвали особливості COVID-19 у пацієнтів з тяжкою пневмонією

1.3т
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Коронавірусна інфекція у пацієнтів з важкою пневмонією має дві стадії, які відрізняються рівнем вірусу в легеневій тканині.

Такого висновку дійшли дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю. Результати їх роботи опубліковані Nature Communications.

Щоб проаналізувати вірус SARS-CoV-2 на тканинному рівні, вчені вивчили легені, отримані в результаті розтину 24 хворих, які померли від COVID-19.

За допомогою молекулярного методу вдалося з'ясувати, що на ранній стадії коронавірусної інфекції рівень вірусу в легенях високий. Це запускає експресію генів, які беруть участь в утворенні інтерферону. На пізній – вірус не виявляється, однак легені занадто пошкоджені, щоб відновитися.

Крім цього, вчені виявили низьку реплікацію вірусу в самих легенях, що говорить про те, що SARS-CoV-2 в основному "розмножується" у верхніх дихальних шляхах.

Раніше MedOboz писав, що підвищений рівень цукру в крові може бути маркером тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів, навіть якщо у них немає діабету.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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