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/ Пульмонологія

Вчені назвали несподіваний фактор смертності при СOVID-19

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Підвищений рівень цукру в крові може бути маркером тяжкого перебігу коронавірусної хвороби у пацієнтів, навіть якщо у них немає діабету.

До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши дані 11 312 пацієнтів з COVID-19 в Іспанії.

При зверненні до лікарні у пацієнтів не спостерігалося симптомів важкої інфекції. Однак хворі з гіперглікемією мали більший ризик померти в медустанові незалежно від того, чи були вони діабетиками.

Показники летальності в лікарні для хворих з рівнем глюкози в крові <140 мг/дл склали 15,7%, при показнику 140-180 мг/дл – 33,7%, якщо рівень цукру був більше 180 мг/дл – 41,1%.

Після урахування віку і стану здоров'я у пацієнтів з найвищим рівнем глюкози ймовірність померти в лікарні на 50% вище, ніж у пацієнтів з найнижчим рівнем. Гіперглікемія також була фактором більш високого ризику госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та ШВЛ.

Раніше MedOboz писав, що пацієнти з цукровим діабетом 1 і 2 типу мають в три рази більший ризик госпіталізації з COVID-19 і більш важкий перебіг інфекції, тому вони повинні отримати щеплення одними з перших.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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