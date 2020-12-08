Вчені назвали найчастіші ускладнення COVID-19

Найбільш частими є порушення з боку дихальної, серцево-судинної та видільної систем

Коронавірусна хвороба може протікати з ускладненнями

Найбільш поширеними ускладненнями, пов'язаними з COVID-19, є пневмонія, дихальна недостатність, ниркова недостатність та сепсис або системне запалення.

За даними дослідження, коронавірусна інфекція не пов'язана з більш високим ризиком інсульту. Результати опубліковані в Canadian Medical Association Journal.

Решта виявлених ускладнень узгоджується з даними інших досліджень. Абсолютний ризик розвитку серйозних захворювань при СOVID-19 склав:

27,6% для пневмонії;

22,6% для дихальної недостатності;

11,8% для ниркової недостатності;

10,4% для сепсису або системного запалення.

Дослідники також виявили зв'язок з рядом інших захворювань легень та серцево-судинної системи, такими як колапс легені, порушення згортання крові та запалення серця, хоча їх ризик був відносно низьким.

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