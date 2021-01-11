Вчені назвали можливу причину заразності мутанта COVID-19

Новий мутований штам коронавірусу, вперше виявлений у Великобританії, на 70 відсотків заразніший першого, можливо, тому що він швидше розмножується в горлі інфікованої людини.

Такого висновку дійшли фахівці Служби громадської охорони здоров'я Англії та Бірмінгемського університету. Про результати їхнього дослідження пише Daily Mail.

За словами вчених, мазки, взяті з носа і горла пацієнтів із COVID-19 з останнім штамом B.1.1.7, мали "високе вірусне навантаження" від 10 до 1000 разів порівняно зі зразками хворих вихідним штамом. Це нібито свідчить про важчий випадок вірусу і про те, чому він передається легше.

Вчені пояснили, чому мутант COVID-19 заразніший за перший штам

Професор Майкл Кідд, який очолив дослідження, каже, що отримані дані можуть допомогти пояснити, як "британський" мутант COVID-19 розмножується у кожної людини, яку він заражає. Хоча підкреслив, що водночас "важко пояснити", чому вірус поширюється так швидко.

"Очевидно, що більш високі вірусні навантаження, отримані зі зразків нового варіанту, із вказівкою невизначуваної вірусної мішені S-гена, можуть визначати заразність суб'єктів і, отже, здатність вірусу, який буде передаватися далі", – йдеться в науковій статті щодо дослідження, яке ще належить рецензувати.

Також стверджується, що неможливо пояснити причину збільшення передання вірусу винятково в новому варіанті через інші фактори, які можуть поширювати вірус швидше, враховуючи "поведінкові чинники людини".

Вчені підкреслюють: у цьому разі обнадіює те, що вірусологи й експерти в галузі суспільної охорони здоров'я вважають, що вакцини, виготовлені AstraZeneca, Pfizer і Moderna, як і раніше, будуть ефективні проти нового варіанту коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) виступили із застереженням, що новий штам COVID-19 може не розпізнаватися тестами.

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