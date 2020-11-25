Учені назвали можливу першу ознаку коронавірусу

Дослідники вважають, що це може бути передумовою появи одних із найчастіших симптомів зараження

Хворі на COVID-19 скаржаться на неприємні відчуття в носі та роті, зокрема на сухість

У хворого на коронавірус виникають сухість і неприємні відчуття в носі ще до того, як він втрачає можливість відчувати запахи та смак їжі.

На думку групи іспанських учених з університетів Барселони й Мурсії, це один із тих симптомів COVID-19, який виникає на ранній стадії захворювання, і може бути майже непомітним. Детально про їхню роботу, яка ще не пройшла рецензування, йдеться на сайті препринтів medRxiv.

Фахівці досліджували так звані назальні симптоми в групі з 35 осіб, до якої увійшли хворі різної статі й віку. Їхні результати порівняли з контрольною групою.

Сухість і неприємні відчуття в носі можуть виникнути ще до втрати нюху в зараженого COVID-19

Як пояснюють учені, потрапляння патогена в епітелій слизової дихальних шляхів і захоплення вірусом келихоподібних клітин призводить до порушення слизового бар'єру. Через зменшення кількості муцину (слиз, який захищає стінки шлунка від дії соляної кислоти та подразнювальних речовин їжі. – Ред.) знижується не тільки нюхова чутливість, а й виникають неприємні відчуття в носі та роті, зокрема й сухість.

"Симптоми оцінювали за реакцією відсутності/присутності. Більш ніж 68% пацієнтів повідомили хоча б про один "назальний" симптом. Клінічна група мала "дивні відчуття в носі" та надмірну сухість набагато частіше, ніж контрольна (15%). 52% пацієнтів (але тільки 3% із контрольної групи) повідомили про симптом, який вони описали як "носовий душ". Назальні симптоми зазвичай поєднувалися з аносмією (втрата нюху) і гіпосмією (зниження нюху), а також агевзією (повна втрата смакової функції язика) або гіпогевзією (порушення смаку). Вони проявлялися переважно до або разом із іншими симптомами COVID-19 і тривали в середньому 12 днів", – пояснили дослідники.

Втрата нюху та смаку – одні з частих ознак зараження коронавірусом

Вони додали, що загалом на втрату нюху та смаку скаржилися 85% і 80% заражених коронавірусом відповідно.

Іспанські вчені вважають, що висновки їхньої роботи важливі, оскільки описані симптоми хоч і не смертельні, але свідчать про захворювання. Вони кажуть, що такі ознаки варто внести в протоколи ранньої діагностики COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-анестезіолог, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров розповів, що робити у разі втрати нюху в хворих на коронавірус.

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