Учені назвали можливі головні наслідки COVID-19

Підвищена втома є одним із головних довгострокових наслідків перенесеного коронавірусу. Також колишні хворі скаржаться на проблеми зі сном, тривожність і депресію.

Усе це люди можуть відчувати протягом не менш як шість місяців після одужання. Такого висновку дійшли китайські вчені медики, результати їхнього дослідження опублікував журнал The Lancet.

Свої висновки фахівці обґрунтовують вивченням даних 1733 пацієнтів із COVID-19, яких було виписано з лікарні Цзінь Інь-Тань в Ухані з 7 січня до 29 травня минулого року. Зазначено, що 75% із них потрібен був додатковий кисень, проте до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легень) лікарі їх не під'єднували.

Сильне почуття втоми є одним із головних наслідків перенесеного COVID-19

Середній вік пацієнтів становив 57 років, і 897 із них були чоловіками. Спостереження за учасниками дослідження вчені продовжили з 16 червня до 3 вересня 2020-го. Людей опитали за допомогою серії анкет для оцінки симптомів і якості життя, пов'язаної зі здоров'ям, вони пройшли медичний огляд та фізичні навантаження, а також здали аналізи й тести на наявність коронавірусу.

Так, через 6 місяців після COVID-19 найбільш частими наслідками хвороби у них були:

стомлюваність і м'язова слабкість (63%, 1038 із 1655 осіб);

проблеми зі сном (26%, 437 із 1655);

тривога або депресія (23%, 367 із 1617).

"Пацієнти, які були більш важкохворі під час перебування в медзакладі, мали серйозніші порушення дифузійної здатності легень та аномальні прояви на зображеннях грудної клітки. Вони є основною цільовою групою для дослідження довгострокового одужання після COVID-19", – констатують учені з Китаю.

Колишні заражені COVID-19 часто скаржаться на проблеми зі сном і депресію після перенесеної хвороби

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