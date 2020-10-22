Вчені назвали ключовий фактор у поширенні COVID-19

Вчені визначили точний розмір видихуваних краплин, в яких вірусні частинки можуть долати великі дистанції. Він становить менше 50 мікрометрів.

Як повідомляє видання MedicalXpress, правильная вентиляция в помещении препятствует распространению SARS-CoV-2.

Раніше вважалося, що краплини розміром більше 5 мікрометрів падають на відстані до двох метрів (з цього виходили при визначенні безпечної дистанції). В ході досліджень отримано переконливі дані, що тільки краплини розміром більше 50 мікрометрів падають на відстані 2 метри, тоді як більш дрібні залишаються в повітрі та летять далі.

Правильная вентиляция в помещении препятствует распространению SARS-CoV-2

Визнання цієї десятиразової помилки докорінно змінило уявлення про поширення вірусних частинок. Так, найбільша кількість видихуваних краплин розноситься далеко, а вірус в них може залишатися заразним до 3 годин.

MedOboz раніше писав, що група вчених з Англії відкрила механізм, за допомогою якого вірус SARS-CoV-2 проникає в клітини людини.