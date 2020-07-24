Вчені назвали ймовірність зараження немовлят від породіль із коронавірусом

Вірогідність того, що жінка з коронавірусом (COVID-19) передасть його дитині після пологів, є невисокою.

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Як повідомляє The National Herald із посиланням на науковий журнал The Lancet Child & Adolescent Health, зі 120 малят, які народилися від інфікованих коронавірусом жінок у трьох лікарнях Нью-Йорка, у жодного не було виявлено COVID-19.

COVID-19 не передається новонародженим від матерів pixabay.com

82 малюків перевірили через тиждень. Із них 68 весь час залишалися поруч зі своїми мамами. Дві третини матерів також годували своїх дітей груддю.

Через два тижні після народження лікарі ще раз перевірили 72 дитини, і у всіх тести на коронавірус знову були негативними.

Водночас автори дослідження визнають, що третина дітей не пройшли повторних тестів після народження. Передусім це пов'язано із тим, що батьки не хотіли наражати їх на ризики, пов'язані із візитом до лікарні під час пандемії.

Експерти кажуть, що результати цих досліджень є обнадійливими, але потрібні ґрунтовніші спостереження.

У Британії вважають, що мами мають залишатися зі своїми малюками в одній кімнаті та можуть годувати їх грудним молоком, дотримуючи певних правил гігієни: жінка повинна бути в масці та часто мити руки, а колиска малюка має бути приблизно за 2 метри від ліжка матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Жовкві на Львівщині 20 липня померла 28-річна породілля, у якої раніше підтвердили коронавірус. Немовля перебуває у важкому стані, за його життя борються лікарі.

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