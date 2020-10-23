Учені назвали "ідеальну" вакцину проти коронавірусу

Дослідники з Великобританії вважають, що вакцина проти COVID-19, розроблена в Оксфордському університеті, чудово діє і створює сильний імунітет до нового захворювання.

Учені назвали її світовим лідером і покладають на неї великі надії, передає DailyMail. Зазначається, що на відміну від традиційних вакцин, у яких використовується ослаблений коронавірус або його невелика кількість, інноваційний оксфордський препарат нібито змушує організм ставати частиною самого вірусу.

Водночас дослідники на чолі з фахівцями Брістольського університету виявили, що ця смілива технологія працює не тільки з коронавірусом, а й з аналогічними вірусами в минулому.

Учені вважають, що "ідеальну" вакцину проти COVID-19 уже винайдено

Дослідження з використанням клітин у лабораторії показало, що вакцина ефективно доставляє інструкції для білка COVID-19, який клітини копіюють тисячі разів, щоб виробляти його у великих кількостях. Це означає, що імунна система людини налаштована розпізнавати хворобу й боротися з нею, не захворюючи.

Медик Девід Метьюз із Брістольської школи клітинної та молекулярної медицини, який керував дослідженням, заявив, що досі технологія не могла дати відповіді з такою ясністю.

"Але тепер ми знаємо, що вакцина робить усе. Ми очікували, і це тільки хороші новини в нашій боротьбі з хворобою", – додав він.

Зазначимо, що нещодавно в Бразилії помер учасник випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом. Смерть 28-річного лікаря настала від викликаних COVID-19 ускладнень. Але поки невідомо, отримував померлий плацебо або сам препарат, оскільки дослідження проводиться подвійним сліпим методом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, науковий радник уряду Великобританії Патрік Велленс вважає, що вакцина від COVID-19 не зможе повністю зупинити вірус, а тільки знизить темпи поширення. На його переконання, хвороба продовжить мати епідемічний характер.