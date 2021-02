Учені назвали групу людей, менш захищених від COVID-19

Пацієнти з деменцією (придбане слабоумство) і найбільш поширеним її типом – хворобою Альцгеймера схильні до підвищеного ризику зараження новим коронавірусом.

Ті, хто страждає когнітивним розладом, із більшою ймовірністю будуть і госпіталізовані через інфекцію COVID-19. Про це свідчать дані дослідження, опублікованого The Journal of the Alzheimer's Association.

Зазначається, що вчені із Західного резервного університету Кейза (Клівленд штату Огайо, США) проаналізували дані електронних медичних карт майже 62 мільйонів дорослих американців у період із лютого до серпня 2020 року. З 15 770 пацієнтів із COVID-19 у 810 також була деменція.

Пацієнти з деменцією схильні до підвищеного ризику заразитися COVID-19 – вчені

Після поправки на декілька факторів, таких як вік, стать і раса, дослідники визначили, що ті, хто страждає хронічним недоумством, удвічі частіше заражаються новим коронавірусом, ніж ті, хто не страждає від нього. Фахівці дійшли висновку, що крім частіших госпіталізацій через ускладнення інфекції, пацієнти з деменцією і частіше вмирають від наслідків COVID-19.

Зокрема, ризик госпіталізації у таких людей становив майже 59%, що більш ніж удвічі вище порівняно з тими, хто не страждає на це захворювання. Водночас загальний ризик смертності в дослідженні становив приблизно 5%, але підскочив до 20% для пацієнтів із деменцією.

Дослідження також показало, що чорношкірі пацієнти з деменцією із більшою ймовірністю потраплять до лікарні або помруть від COVID-19 порівняно з білими пацієнтами з цією ж хворобою. Майже 73% темношкірих пацієнтів із деменцією були госпіталізовані через COVID-19 за період дослідження і 53% серед білих.

Вчені вважають, що темношкірі люди з деменцією з більшою ймовірністю потраплять до лікарні або помруть від COVID-19 порівняно з білими

Крім того, протягом періоду дослідження померло майже 23% чорношкірих пацієнтів із деменцією і 19% білих.

"Фактори ризику підхопити коронавірус, які також є такими для виникнення деменції (наприклад, серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу, ожиріння, астма, хронічне захворювання нирок) дійсно сприяли високому ризику COVID-19 у пацієнтів із деменцією. Це дослідження показує необхідність захисту таких людей, особливо темношкірих, в межа стратегії боротьби з пандемією", – підсумували вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники знайшли генетичний зв'язок між коронавірусом і хворобою Альцгеймера.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!