Вчені назвали головний орган у зараженні та поширенні COVID-19

Ротова порожнина є ключовим місцем для проникнення коронавірусу в організм та його розмноження.

Такого висновку дійшли американські вчені, робота яких опублікована на medRxiv, пише MedicalXpress.

Виявлено, що коронавірус може проникати в слинні залози і там розмножуватися. Інфікована слина при ковтанні потрапляє в шлунково-кишковий тракт або вдихається в легені, де може викликати пневмонію. Вчені встановили, що кількість вірусу в слині пацієнта позитивно корелювала зі змінами смаку та запаху.

Дослідження, що визначає рот як первинний осередок зараження COVID-19, перше в своєму роді. До цього увага вчених була зосереджена на носі та легенях. Отримані результати підкреслюють важливість носіння маски та фізичного дистанціювання.

Раніше MedOboz писав, що вчені назвали ключовий фактор у поширенні коронавірусу.