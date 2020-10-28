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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вчені назвали головний орган у зараженні та поширенні COVID-19

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Ротова порожнина є ключовим місцем для проникнення коронавірусу в організм та його розмноження.

Такого висновку дійшли американські вчені, робота яких опублікована на medRxiv, пише MedicalXpress.

Виявлено, що коронавірус може проникати в слинні залози і там розмножуватися. Інфікована слина при ковтанні потрапляє в шлунково-кишковий тракт або вдихається в легені, де може викликати пневмонію. Вчені встановили, що кількість вірусу в слині пацієнта позитивно корелювала зі змінами смаку та запаху.

Дослідження, що визначає рот як первинний осередок зараження COVID-19, перше в своєму роді. До цього увага вчених була зосереджена на носі та легенях. Отримані результати підкреслюють важливість носіння маски та фізичного дистанціювання.

Раніше MedOboz писав, що вчені назвали ключовий фактор у поширенні коронавірусу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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