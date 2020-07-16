Вчені назвали головні ознаки ускладнень від коронавірусу

Вчені з Франції прийшли до висновку, що загальною ознакою людей з ускладненнями від коронавірусу (COVID-19) є дефіцит відповіді інтерферону і посилене запалення.

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Як пише журнал Science, дослідники вивчили 50 хворих, заражених коронавірусом, з різними симптомами: від невеликого кашлю до важкої дихальної недостатності, що змушує лікарів підключити пацієнта до апарату ШВЛ.

Зокрема, були проаналізовані кров, тканини, імунні клітини та інші біоматеріали.

Виявлено ознака ускладнень при COVID-19

В результаті виявилося, що у тяжкохворих пацієнтів спостерігався брак інтерферонів типу I, які використовуються імунною системою для боротьби з вірусом. При цьому відомо, що вироблення інтерферонів уповільнює прогресування коронавірусної інфекції.

На думку вчених, інтерферон є ключовим фактором, що впливає на симптоми і одужання пацієнта, і лежить в основі успішних стратегій лікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вірусну пневмонію при коронавірусі вважають атиповою через те, що в більшості випадків вона протікає нестандартно.