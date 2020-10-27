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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вчені назвали фактор, який збільшує смертність від COVID-19

1.9т
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Тривалий вплив забрудненого повітря може збільшувати ризик смерті від коронавірусу на 15% по всьому світу.

Як пише MedicalXpress, результати наукового дослідження були опубліковані в журналі Cardiovascular Research.

На думку вчених, прямого причинно-наслідкового зв'язку між смертністю від коронавірусу та забрудненням повітря немає. Цей фактор впливає опосередковано: може посилювати супутні захворювання, наприклад, органів дихання або серцево-судинної системи.

Забруднене повітря може збільшувати ризик смерті від коронавірусу
Забруднене повітря може збільшувати ризик смерті від коронавірусу

Забруднене повітря, а точніше частинки РМ 2,5, під час вдиху потрапляють в легені, звідки мігрують в кров і кровоносні судини. Там вони викликають запалення та окисний стрес, що призводить до пошкодження ендотелію, який вистилає судини зсередини.

Вірус COVID-19, потрапляючи в організм, викликає аналогічні пошкодження в кровоносній системі. Тому поєднання тривалого впливу забрудненого повітря і зараження коронавірусом негативно вплине на серце та судини. Це зробить організм вразливішим і менш стійким до COVID-19.

Раніше MedOboz повідомляв про розробку експрес-тест для виявлення вірусу SARS-CoV-2 в стічних водах. Це дозволить контролювати поширення патогена.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Тег
Екологія
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