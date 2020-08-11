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/ Пульмонологія

Вчені назвали ефективний спосіб уникнути зараження COVID-19

7.2т
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Щоб уникнути зараження коронавірусом у приміщенні, необхідно правильно провітрювати кімнату, позбавляючись від застояного повітря.

Як пише в The Conversation професор інженерної механіки Університету Колорадо в Боулдері (США) Шеллі Міллер, якщо вірус потрапив у повітря в середині будівлі, можна спробувати видалити патоген з приміщень або дати доступ свіжому повітрю зовні.

Необхідно правильно провітрювати приміщення

Необхідно правильно провітрювати приміщення

Якщо всередині перебуває кілька людей, то оновлювати повітря в нормі потрібно не рідше ніж 6 разів кожну годину. Цей показник називається швидкістю повітрообміну. У комерційних будівлях повітря зазвичай подається через системи опалення, вентиляції та кондиціонування, а в житлових будинках – через відчинені вікна, двері і щілини.

У разі пандемії оновлення повітря повинно відбуватися частіше. Дослідження, проведене в 2016 році, показало, що швидкість повітрообміну, що дорівнює 9 разам на годину, допомагає зменшити поширення SARS, MERS і H1N1 в лікарні Гонконгу.

Однак багато будівель у США та інших країнах, особливо школи, не відповідають найкращим практикам вентиляції. У такому разі Міллер радить тримати вікна й двері відчиненими.

Щоб дізнатися, чи є рівень повітрообміну в приміщенні оптимальним для запобігання поширенню коронавірусу, можна визначити концентрацію вуглекислого газу. На вулиці рівень двоокису вуглецю становить трохи більше ніж 400 частин на мільйон (ррm), у добре провітрюваних приміщеннях – близько 800 частин на мільйон.

На думку Міллера, щоб не заразитися коронавірусом, концентрація повинна бути нижче ніж 600 ppm. Для визначення концентрації можна скористатися датчиками вуглекислого газу з точністю в межах 50 ppm.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог назвав 4 головні чинники щодо стримування коронавірусу в Україні.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Тег
Коронавірус
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