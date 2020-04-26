Британські вчені розробили експрестест на імунітет до коронавірусу COVID-19.

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Для проведення тесту людина повинна надати кров за допомогою уколу. Потім, подібно тесту на вагітність, після 20-хвилинного очікування з'являється одна або дві смужки, пише Daily Mail.

Дві смужки означають, що в особи є антитіла до вірусу. Одна – що вона вразлива для коронавірусної інфекції або тест не пройдений.

Тест на коронавірус

Згідно з планами уряду, після обстеження британці будуть фотографувати й надсилати свої результати в загальну базу даних. Так вони зможуть перевірити, чи розвинувся у них імунітет, а потім їм буде дозволено повернутися до роботи в звичайному режимі.

У Британії вважають, що до літа 2020 року зможуть зробити до одного мільйона таких тестів, а до наступного року – до 50 мільйонів. Очікується, що він буде коштувати 10 фунтів стерлінгів.

Однак план уряду не відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що країнам не слід видавати так звані "паспорти імунітету", оскільки немає жодних доказів того, що люди, які виробили антитіла після коронавірусу, були захищені від другої інфекції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні запустять масове тестування на антитіла до коронавірусу тільки після того, як вони пройдуть всі необхідні "випробування".