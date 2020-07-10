Учені докопалися до природи COVID-19: кілька вірусів злилися в один

Коронавірус (COVID-19) у тисячу разів активніше заражає людей, ніж споріднений вірус RaTG13, який було виявлено в кажанів.

Таку високу заразність учені з Інституту Френсіса Кріка (Англія) пояснили тим, що вірус SARS-CoV-2 виник через злиття декількох видів коронавірусу, передає The Daily Mail.

Так, дослідники вивчили віруси SARS-CoV-2 і RaTG13, які збіглися на 97 відсотків. Однак невеликі відмінності роблять SARS-CoV-2 більш стабільним, що допомагає йому в тисячу разів краще чіплятися за рецептори клітини людини, які отримали назву ACE2.

Саме рецептор ACE2 учені назвали "ключем входу" в організм, через що людина заражається COVID-19.

Водночас учені відзначили, що їхня знахідка не допомагає з'ясувати походження вірусу. Але їхня робота дала зрозуміти, що вірус еволюціонував із плином часу природним шляхом і не був створений людиною.

Також учені підкреслили, що вірус RaTG13 навряд чи буде шкідливим для людини і, ймовірно, не зможе заразити наші клітини через рецептор ACE2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені виявили новий вид коронавірусу в кажанів.