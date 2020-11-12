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/ Пульмонологія

Вчені "дістали" з організму лам ефективну речовину проти COVID-19

  • Дослідники ввели тваринам один із білків коронавірусу

  • В результаті їхні організми почали виробляти ефективніші антитіла

  • Передбачається, що в майбутньому це допоможе створити ліки від цього вірусу

1.6т
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Американські вчені могли отримати з організму лам, як вони стверджують, дієву речовину для боротьби з коронавірусною інфекцією.

У майбутньому це планують використовувати для створення ліків від COVID-19. Наукову статтю фахівців із медшколи Піттсбурзького університету в штаті Пенсильванія опубліковано в Science.

Так, вчені ввели в організм тварин фрагмент S-білка або білка-шипа SARS-CoV-2. Через два місяці було виявлено, що імунна система лам стала виробляти зрілі нанотіла від нового коронавірусу.

Вчені зі США пояснили, як їм вдалося "дістати" з лам речовину, що виявилася ефективною проти COVID-19

Вчені зі США пояснили, як їм вдалося "дістати" з лам речовину, що виявилася ефективною проти COVID-19

Пізніше дослідники ідентифікували ті нанотіла, які найсильніше зв'язуються зі SARS-CoV-2. За словами фахівців, вони нібито ефективніші, ніж інші, які теж узято в лам. Частка ж нанограма антитіл нібито може вберегти величезну кількість клітин від зараження COVID-19.

Зазначається, що порівняно з людськими антитіла лам набагато менші й стабільніші, а також здатні краще нейтралізувати SARS-CoV-2. Вчені передбачають, що з часом за їхньою допомогою можна буде створювати ліки для боротьби з новим типом коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бельгійські вчені заявили, що лами можуть врятувати від COVID-19. "Лікувальні властивості" тварин вони довели, досліджуючи можливість за допомогою їхніх антитіл перемагати інші коронавіруси – SARS і MERS.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Тег
Коронавірус
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