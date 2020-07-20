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/ Пульмонологія

Вбиває коронавірус за 40 секунд: учені знайшли метод

13т
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Учені Новосибірського державного університету знайшли унікальний метод знищення патогенів коронавірусу за 40 секунд.

Вони навчилися впливати на COVID-19 методом фотодинамічної терапії, повідомляє "Рамблер". У РФ таку терапію використовують для лікування деяких форм злоякісних новоутворень.

Російські вчені вперше провели дослідження методу лазерної ФДТ для інактивації коронавірусів за допомогою вітчизняних фотосенсибілізаторів.

"Позитив від проведеного дослідження був пов'язаний із тим, що вірус можна знищити за 40 секунд, використовуючи потік лазерної енергії малої потужності і мізерно малу кількість лікарських фотосенсибілізаторів. Дослідникам вдалося не тільки інактивувати фотодинамічним методом вірусну суспензію SARS-CoV-2, а й довести, що заражені вірусом SARS-CoV-2 культури клітин виліковуються за допомогою ФДТ", – відзначили в університеті.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ультрафіолетове випромінювання, що проникає влітку в атмосферу планети, здатне швидко знищити коронавірус.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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