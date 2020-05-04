Китайські вчені з'ясували, що препарат "Ремдесівір", який затвердили у США для лікування коронавірусу, зупиняє розмноження патогена, впливаючи на ключовий фермент – РНК-реплікази.

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Дослідження спеціалістів опубліковане в журналі Science. Як стверджують учені, коли коронавірус вражає епітеліальні клітини носоглотки він створює безліч своїх "клонів", які накопичують в клітинах свою РНК.

Під час цього процесу вірусна РНК кодує в клітці створення білкового комплексу з ключовим ферментом – РНК-реплікази (це фермент, який каталізує синтез макромолекули генетичної пам'яті РНК по матриці РНК. Саме на цей фермент мають впливати всі препарати, які зараз використовують для лікування коронавірусу).

"Ремдесівір" буде застосовуватися лише за важкого перебігу хвороби

Таким чином, "Ремдесівір" зупиняє розмноження патогена, та пригнічує реплікацію (процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом) його генома.

Усе це китайські мікробіологи дізналися під час дослідження зразків за допомогою Кріоелектронного мікроскопа. Вони порівняли структуру РНК-реплікази в її звичайній формі з тією, яка вже заблокована "Ремдесівіром".

"Наше відкриття забезпечує критичне розуміння механізму реплікації вірусної РНК і дає надійний шаблон для моделювання та модифікації існуючих нуклеотидних ліків, зокрема, високоефективного EIDD-2801, для боротьби з інфекцією", – вважають автори.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що у США Управління продовольства і медикаментів (FDA) схвалило препарат "Ремдесівір" компанії Gilead Sciences для лікування пацієнтів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дослідження "Ремдесівіра" розпочалося 21 лютого, в ньому взяли участь 1063 особи у 68 клініках у США, Європі та Азії.

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