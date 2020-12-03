Важкий перебіг COVID-19 можна передбачити, – вчені

Вченим вдалося виявити в крові хворих на COVID-19 маркери, які дозволяють визначити можливий важкий перебіг хвороби.

Як передає Deutsche Welle, факторами ризику є наявність недозрілих форм тромбоцитів та еритроцитів.

Мегакаріоцити є попередниками тромбоцитів, які відіграють ключову роль в згортанні крові. У нормі мегакаріоцити дозрівають в кістковому мозку, однак є випадки, наприклад, при сепсисі, коли несформовані клітини безпосередньо потрапляють в кровотік.

Також були виявлені незрілі кров'яні тільця, хоча процес їх формування також повинен відбуватися в кістковому мозку. Головна функція еритроцитів полягає в транспорті кисню від легень до органів, тоді як клітини-попередниці не здатні забезпечити повноцінного газообміну, що підсилює недолік кисню. Зростання числа незрілих еритроцитів у крові спостерігається при серйозних ураженнях легень.

Вчені вважають, що визначення цих двох типів незрілих клітин на ранніх стадіях коронавірусної хвороби допоможе оцінити ризик важкої форми та призначити необхідне лікування.

MedOboz повідомляв, що компанія Roche отримала екстрений дозвіл на використання свого тесту на антитіла до COVID-19 від американського регулятора. На проведення аналізу необхідно всього 18 хвилин.