Вакцину від коронавірусу успішно протестували на людях у США

Дієвість вакцини від коронавірусу (COVID-19) компаній Johnson&Johnson і Arcturus Therapeutics підтвердили на добровольцях у США.

Як повідомляється на сервері MedRxiv, за підсумками проміжного етапу дослідження на добровольцях від 18 до 55 років, обидві групи піддослідних виробили антитіла після введення препарату протягом 29 днів після вакцинації.

Побічні ефекти у вигляді лихоманки, головного болю, втоми, ломоти в тілі і болю в місці ін'єкції швидко пройшли і проявлялися не виражено.

Побічні ефекти вакцини визнані допустимими grand.photo

Всього планується залучити близько 60 000 добровольців у США і всьому світі для підтвердження дієвості та безпечності вакцини на широкій аудиторії.

Вакцина під назвою Ad26.COV2.S, розроблена за прикладом вакцини Johnson&Johnson від Ебола, Зіка, ВІЛ і RSV, була створена на базі фрагмента вірусного білка, який швидше, ніж ціла клітина вірусу, викликає імунну відповідь у вигляді формування організмом антитіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку одноразова доза експериментальної вакцини проти COVID-19 від компанії Johnson&Johnson пройшла успішні випробування на тваринах і захистила мавп від інфекції.