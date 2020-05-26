Вакцину проти COVID-19 почали випробовувати на людях в Австралії

Біотехнологічна компанія Novavax (США) почала випробування вакцини проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

Дослідження медичного препарату під назвою NVX-CoV2373 почалися в Австралії. Експериментальний засіб введуть 131 людині, передає ABC News.

"Ми паралельно робимо дози, виробляємо вакцину в очікуванні того, що зможемо показати, що вона працює, і почати її розгортання до кінця цього року", – розповів керівник дослідження компанії доктор Грегорі Гленн.

Лікування COVID-19

Попереднє тестування на тваринах показало, що вакцина ефективна в низьких дозах. У разі успіху Novavax може виробити не менш ніж 100 мільйонів доз цього року та 1,5 мільярда – 2021 року.

Очікується, що результати першого етапу клінічних випробувань в Австралії стануть відомі вже в липні. Після цього тисячі кандидатів у декількох країнах будуть залучені до другого етапу.

Як зазначається, більшість вакцин спрямована на те, щоб навчити імунну систему розпізнавати "гострий" білок, який проникає в зовнішню поверхню коронавірусу, змушуючи організм реагувати, якщо він коли-небудь зіткнеться з реальною інфекцією.

Novavax же у своїх розробках використала генну інженерію для вирощування нешкідливих копій білка коронавірусу. Вчені витягли та очистили білок і упакували його в наночастинки розміром із вірус.

"Наш спосіб створення вакцини полягає в тому, що ми ніколи не торкаємося до вірусу. Але зрештою це схоже на вірус для імунної системи", – пояснили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська вакцина проти COVID-19 пройшла перший етап випробувань.