Вакциновані мами можуть передавати антитіла до COVID-19 немовлятам – дослідження

Ізраїльські медики припустили, що вагітні жінки, які вилікувалися від COVID-19 або були вакциновані, найімовірніше, передадуть антитіла до вірусу плодам у їхній утробі й своїм дітям під час грудного вигодовування.

Це з'ясувалося під час попереднього дослідження фахівців з Інституту раку Провіденс в Орегоні (США). На нього звернули увагу лікарі з центру Шаарей Цедек в Єрусалимі, коли розробляли протокол із догляду за немовлятами, народженими від інфікованих матерів, пише The Jerusalem Post.

"Ми розробили конкретні керівні принципи, які зокрема радять матерям носити маски під час годування грудьми, але всім було зрозуміло, що у хворої жінки, ймовірно, виробляються антитіла проти недуги, і вони можуть передаватися немовлятам", – пояснила лікарка-неонатолог і завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених у медцентрі Олена Бін-Нун.

Медики припускають, що вакциновані мами можуть передавати антитіла до COVID-19 немовлятам

За її словами, хоча і загальновідомо, що діти можуть отримувати різні типи антитіл через годування грудьми, наукової літератури конкретно на тему COVID-19 все ще мало. Тому дослідники з Інституту раку Провіденс в Орегоні недавно проаналізували зразки молока від групи із шести матерів, половина з яких отримала вакцину Moderna, а інша – Pfizer.

До вакцинації жінок у їхньому молоці було виявлено негативні антитіла, а після неї в нього додали добавку. Зразки грудного молока збирали до вакцинації і в 11 додаткових тимчасових точках, до того ж останній зразок брали через 14 днів після другої дози препарату. Побічних ефектів у малюків не було виявлено.

Бін-Нун зазначила, що кількість учасників матерів була дуже обмеженою, і дослідження ще не пройшло рецензування, але поки отримані дані дають обнадійливі результати.

"Хоча необхідні подальші дослідження, можна з упевненістю припустити, що немовлята отримують антитіла під час вагітності через плаценту, а також під час годування грудьми, і немає підстав вважати, що це не так і щодо COVID-19. Є тільки те, що можна отримати від вакцинації під час вагітності", – сказала Бін-Нун.

В Ізраїлі рекомендується зробити щеплення всім вагітним у другому або третьому триместрі.

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