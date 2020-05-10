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/ Пульмонологія

Комаровський вказав на сумну тенденцію щодо туберкульозу

1.6т
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У той час як для розробки вакцини від COVID-19 вливаються величезні гроші, вакцини від туберкульозу для дорослих досі не існує.

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Про це у своєму відео про новини пандемії розповів український лікар Євген Комаровський. Ролик він опублікував на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Туберкульоз, як зазначив лікар-педіатр, щорічно стає причиною смерті близько 1 млн 400 тисяч осіб у світі.

Ілюстрація

Ілюстрація

CBC

"Досить прикра для людей, які присвятили боротьбі з туберкульозом усе життя, тенденція: величезні мільярди вкладаються в розробку вакцини від коронавірусу, але тим не менше вакцини від туберкульозу для дорослих до сих пір немає", – сказав доктор. Він додав, що існує тільки препарат, який підходить дітям.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, що в Німеччині в обов'язковому порядку рекомендують давати грудне молоко немовлятам, навіть якщо матір хвора на COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "вакцинація" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
вакцинація здоров'я Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
видео вірус хвороба щеплення
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