У той час як для розробки вакцини від COVID-19 вливаються величезні гроші, вакцини від туберкульозу для дорослих досі не існує.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у своєму відео про новини пандемії розповів український лікар Євген Комаровський. Ролик він опублікував на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Туберкульоз, як зазначив лікар-педіатр, щорічно стає причиною смерті близько 1 млн 400 тисяч осіб у світі.

Ілюстрація CBC

"Досить прикра для людей, які присвятили боротьбі з туберкульозом усе життя, тенденція: величезні мільярди вкладаються в розробку вакцини від коронавірусу, але тим не менше вакцини від туберкульозу для дорослих до сих пір немає", – сказав доктор. Він додав, що існує тільки препарат, який підходить дітям.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, що в Німеччині в обов'язковому порядку рекомендують давати грудне молоко немовлятам, навіть якщо матір хвора на COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram