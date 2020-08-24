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/ Пульмонологія

Вакцини від СOVID-19 може не бути до зими: лікар закликав не будувати надій

2.1т
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Головний лікар Великобританії, професор Кріс Вітті вважає, що вакцина від нового типу коронавірусу може бути не готовою до цієї зими, як про це заявляють вчені з багатьох країн.

На його думку, більш імовірно, що такий препарат буде доступний до зими 2021-2022 років. Про це повідомляє Daily Mail.

Насамперед медик зазначив, що взимку виникнуть "справжні проблеми" з СOVID-19, тож, зокрема, його країна повинна будувати плани, виходячи з відсутності вакцини.

Вітті вважає, що вакцина від коронавірусу навряд буде готова до зими 2020-го

Вітті вважає, що вакцина від коронавірусу навряд буде готова до зими 2020-го

"Я, звичайно, був би радий, якби це трапилося раніше, ніж пізніше. Але водночас був би вельми здивований, якби у нас була високоефективна вакцина, готова для масового використання у великого відсотка населення до кінця зими, до цього Різдва", – сказав Вітті.

Професор підкреслив, що його припущення можуть бути й неправильними, адже багато людей роблять величезні зусилля з точки зору науки й логістики, щоб переконатися, що це песимістична заява. Однак зазначив, що незалежно від того, як швидко буде отримано вакцину, важливо перевірити її – переконатися, що вона працює і безпечна.

"Тому було б нерозумно планувати на наступну зиму, виходячи з того, що у нас буде вакцина. Ми повинні планувати, виходячи з того, що у нас її не буде, а потім, якщо така з’явиться – ефективна, безпечна і доступна – тоді у нас буде сильна можливість її використовувати, і це буде чудово, але ми повинні планувати на основі того, що у нас є зараз", – підкреслив Вітті.

Британець додав, що впевнений у здатності науки витягнути людство "з цієї діри" в довгостроковій перспективі, але він не рекомендує сподіватися, що це трапиться в найближчі декілька тижнів або навіть декілька місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першу в Китаї вакцину на основі рекомбінантного білка COVID-19, виготовлена з клітин комах, було схвалено для клінічних випробувань на людях Національним управлінням медичних продуктів.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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