Вакцини від COVID-19 не є "генетичною зброєю": у ЦГЗ розвіяли фейк

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України розвіяли один із поширених фейків про вакцину проти коронавірусу, мовляв, вона є "зброєю", яка змінює генетичний матеріал людини.

Правду про це написали на Facebook-сторінці Центру. Громадян закликали читати тільки офіційні пояснення від фахівців, усі вони є на порталі про кампанію щодо вакцинації в країні.

Насамперед у ЦГЗ зазначили, що мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляють у ядро клітини, де розташована ДНК людини.

мРНК-вакцини не змінюють генетичний матеріал людини – ЦГЗ

"Це означає, що мРНК не може впливати чи взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином", – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснюють, що натомість мРНК-вакини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити в людини імунітет до коронавірусу.

Нагадаємо: Україна з цього тижня переходить на наступний крок у межах другого етапу кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Щеплення тепер робитимуть і сімейним лікарям, а згодом також українцям за 80 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина пояснив відмінність між антитілами після перенесеного COVID-19 і вакцинації.

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