Вакцини проти СOVID-19 на основі мРНК: як вони працюють

Це відбувається за рахунок синтезу копій спайкового білка вірусу в організмі після щеплення

Вона дозволяє навчити імунну систему швидко розпізнавати коронавірус і знищувати його

Компанії Pfizer і Moderna для створення своїх вакцин використовували технологію мРНК

Сезон вакцин проти коронавірусу можна вважати відкритим? Вже два фармацевтичних гіганти повідомили нехай і попередні, але дуже обнадійливі результати. Для створення своїх кандидатів компанії Pfizer і Moderna використовували матричну РНК коронавірусу.

До пандемії COVID-19 ця технологія ніколи не отримувала схвалення, так що, можливо, її час настав.

MedOboz вирішив розібратися, як працюють "антиковідні" вакцини, які показали високу ефективність на останній фазі клінічних випробувань.

Всі вакцини спрямовані на навчання організму розпізнавати чужорідні білки, так звані антигени. Їх виробляють хвороботворні віруси або бактерії, тим самим змушуючи імунну систему реагувати.

Традиційні вакцини, такі як проти кору або грипу, містять або невеликі кількості вірусу, або його "ослаблену" форму. Так, на розробку щеплень на основі ослаблених вірусів, вирощених всередині, наприклад, курячих яєць, у вчених можуть піти місяці.

Механізм дії мРНК-вакцин кардинально відрізняється. Спайковий білок коронавірусу дозволяє йому проникати в клітини нашого організму, після чого починається розвиток інфекції. Саме через це даний білок обрано в якості мішені.

Вчені синтезують матричну РНК, яка кодує спайковий білок. Для доставки мРНК в людські клітини використовують спеціальні ліпідні системи. У клітинах закодована інформація зчитується з мРНК і утворюються мільйони копій спайкового білка, але вже в нашому організмі. Ці чужорідні білкові фрагменти викликають реакцію імунної системи.

Результатом введення вакцини є вироблення специфічних антитіл, які "заточені" на конкретний білок коронавірусу. При зараженні антитіла реагуватимуть на вірус і знешкоджуватимуть його.

Для створення таких вакцин потрібна тільки РНК послідовність антигену, на пошук і конструювання якої може піти всього кілька тижнів.

Однак між цими двома мРНК-вакцинами є певна різниця. З одного боку, щеплення вимагають різних умов зберігання. Moderna заявила, що її вакцина може залишатися стабільною при температурі 2-8 °C протягом 30 днів. Її також можна зберігати протягом шести місяців при -20 °C. Вакцину Pfizer же необхідно зберігати при -70 °C, що може ускладнити постачання, особливо в менш розвинені країни.

З іншого боку, їх ціни теж можуть відрізнятися. Продукт від Moderna містить приблизно в три рази більше генетичного матеріалу на дозу, ніж його аналог від Pfizer, що збільшує витрати при виробництві.

Незважаючи на ефективність більш ніж 90%, залишаються ще питання:

наскільки тривалим буде імунітет після введення вакцини?

чи будуть після вакцинації активуватися імунні клітини пам'яті чи доведеться повторно робити щеплення?

як такі вакцини діють на людей похилого віку, які мають більш слабку імунну систему і є найбільш вразливими?

чи будуть вакциновані люди передавати вірус оточуючим?

Відповіді на деякі питання будуть відомі після завершення всіх клінічних випробувань. На розуміння того, як імунна система реагує на щеплення, буде потрібно більше часу.

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