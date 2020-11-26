В розробці знаходиться декілька вакцин проти COVID-19. В міру того, як деякі з них вступають в завершальні етапи тестування, наступної великої проблемою стає зберігання і транспортування. Зберігання вакцини залежить від температури, при якій їх активність залишається незмінною. Вимоги у кожного кандидата індивідуальні, навіть якщо вони розроблені з використанням однієї і тієї ж технології.

Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech: температура зберігання повинна бути від -60 до -90 °C.

Щеплення від Moderna необхідно зберігати при -20 °C.

Російська вакцина Sputnik повинна зберігатися при -18 °C. Вже тепліше.

Оксфордська вакцина від AstraZeneca може зберігатися при температурі звичайного холодильника – від +2 до +8 °C.

На яку вакцину можуть сподіватися українці і чи є можливість у нас забезпечити такі низькотемпературні умови – це ще питання.

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