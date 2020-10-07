Міністерству охорони здоров’я виділено кошти для купівлі 1,41 млн доз імунобіологічних препаратів (вакцин) проти грипу для щеплення осіб, які відносяться до групи ризику.

Відповідні зміни до постанов Кабінету Міністрів, які необхідні для закупівлі імунобіологічних препаратів вже підтримані Урядом.

За рахунок бюджетних коштів передбачено закупівлю вакцин для щеплення медичних працівників, освітян, працівників поліції та прикордонної служби, оскільки через виконання ними своїх професійних обов’язків вони відносяться до групи високого ризику інфікування.

Хочу ще раз нагадати усім, що карантин не скасовує необхідність планової вакцинації. І тим більше, необхідно вакцинуватися від сезонних штамів грипу. Більше того, нам необхідна масова вакцинація від грипу, щоб уникнути можливого поєднання грипу та COVID-19.

Які саме штами грипу будуть циркулювати у нашій півкулі спрогнозували півроку тому, а відповідні вакцини вже розроблено та зареєстровано, у тому числі і в Україні. Усі наявні вакцини пройшли прекваліфікацію ВООЗ та підтвердили свою безпечність. Країнами походження є країни лідери у виробництві вакцин в світі – Франція, Нідерланди та Південна Корея.

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