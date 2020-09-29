Імунізація = захист

Маю мрію, щоб настав той час, коли вже не потрібно буде переконувати та знаходити агрументи на захист вакцинації. ￼

Вакцинація - це швидко, майже безболісно і точно потрібно кожному, особливо у наш епідемічно не передбачуваний час. Тому ще раз нагадую, що розпочати вакцинацію потрібно з візиту до сімейного лікаря.

Під час консультації ви отримаєте відповіді на всі запитання, що вас цікавлять, починаючи від наявності вакцини до можливих реакції організму та про саму процедуру щеплення. Крім того, кожен пацієнт має право подивитись флакон з вакциною, спитати або самостійно перевірити термін її придатності. На ваше прохання медичний працівник має надати вакцину, щоб ви могли перевірити зазначені на ній термін придатності та серію.

Під час прямих ефірів та на сторінках у соцмережах часто отримую запитання, а, часом і скарги, на те, що відсутні вакцини у медичних закладах. Особисто перевіряю таку інформацію по кожному запиту і можу з впевненістю сказати, що на сьогодні залишки вакцин для проведення профілактичних щеплень проти інфекційних хвороб, вакцинація від яких передбачена національним календарем щеплень, наявні по всій країні.

Зокрема: Туберкульоз - 669 240 доз

Поліомієліт (інактивована) - 1 969 267 доз

Поліомієліт (оральна) - 1 743 983 доз

АКДП (дифтерія, правець та кашлюк) - 405 937 доз

Комбінована АКДП+Hib+Геп В - 717 454 доз

АДП-М (дифтерія та правець із зменшеним вмістом антигену) - 1 883 675 доз

АДП (дифтерія та правець) - 289 485 доз

Гепатит В - 1 098 979 доз

Гемофільна інфекція типу b (Hib) - 904 180 доз

КПК (кір, паротит, краснуха) - 1 096 395 доз

Більше актуальної інформації щодо наявності вакцин за посиланням https://moz.gov.ua/immunization в розділі "Як дізнатися, чи наявні вакцини у моєму регіоні?"