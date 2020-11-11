Вакцинація щепленням від Pfizer може бути проблемною: у ЗМІ назвали причини

Вакцина проти коронавіусу від Pfizer лідирує серед інших кандидатів. Очікується, що протягом декількох тижнів компанія отримає дозвіл від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

У Понеділок 9 листопада американська фірма та її німецький партнер BioNTech оголосили, що їх вакцина ефективна більш ніж на 90%, грунтуючись на 94 випадках захворювання під час клінічних досліджень.

Які труднощі можуть виникнути під час масової імунізації щепленням цих розробників, пише Business Insider.

Щоб домогтися високої ефективності вакцини, її потрібно вводити двічі. Дві ін'єкції робляться з інтервалом у три тижні. За словами розробників, найвищий рівень вірус-нейтралізуючих антитіл у учасників спостерігався через тиждень після другої дози.

Багато інших вакцини також вимагають повторного введення, щоб з більшою ймовірністю запобігати зараженню. Це стосується вакцин проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Як відомо, інші вакцини-кандидати проти ковіду, які все ще проходять випробування, також вводяться два рази. Так, добровольці клінічних випробувань Moderna отримують два щеплення з інтервалом в чотири тижні, а поточне випробування AstraZeneca перевіряє результати як одноразової ін'єкції, так і подвійної з інтервалом в місяць.

Однак вакцинація, що включає два уколи, може зіткнутися з проблемами при доставці і ймовірністю того, що не всі повернуться до лікаря за критично важливою другий дозою.

Які труднощі можуть виникнути при вакцинації?

Подвійне введення вакцини вимагає вдвічі більшої кількості флаконів, шприців, холодильників і відвідувань клініки в той час, коли такі ресурси вже обмежені.

Вакцину Pfizer також необхідно зберігати і транспортувати при температурі -70 градусів за Цельсієм. Це є серйозною проблемою для поширення в бідні країни, де не вистачає електрики або медичних установ.

Крім того, від графіка вакцинації залежить, чи повернеться людина за другим уколом. Наприклад, дослідження показують, що менше однієї третини молодих жінок, які отримали перше щеплення від ВПЛ, повертаються за двома іншими дозами для завершення серії.

Швидше за все, нам може знадобитися повторна вакцинація

Вчені ще не змогли достатньо вивчити новий коронавірус, щоб визначити, як довго зберігається імунітет. Деякі дані свідчать про те, що люди можуть заразитися повторно. Дослідження показали, що антитіла до коронавірусу зникають через кілька тижнів або місяців. Це може означати, що наш імунітет може бути таким же тимчасовим. Однак імунна система людини має більше, ніж просто лінію захисту, тому залишається багато питань про імунітет до вірусу.

Якщо наш імунітет не виявиться тривалим, ревакцинація не буде великою проблемою при можливому повторному зараженні ковідом. Наприклад, імунізацію проти правця потрібно повторювати кожні 10 років. Питання в тому, як часто можуть знадобитися повторні щеплення від коронавірусу.

Експерти не зможуть визначити, чи стануть повторні щеплення частиною протоколу, до початку масової вакцинації. Pfizer заявила, що велика частина її доз – до 1,3 млрд – буде готова до 2021 року.

"Як тільки ми почнемо помічати зростання числа невдалих вакцин, тоді ми зможемо розглянути питання про ревакцинацію. Але на даному етапі ми не знаємо, чи буде це необхідно", – сказав Уолт Оренштейн, вакцінолог і колишній директор Національної програми імунізації США.

Якщо з'ясується, що людей потрібно регулярно ревакцинувати, це знижує ймовірність того, що кожен отримає необхідні щеплення для захисту.