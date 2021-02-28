Вакцинація проти COVID-19 знизить кількість заражень на 92%, – глава BioNTech

Засновник і генеральний директор компанії BioNTech, що виробляє вакцини від коронавірусу, Угур Шахін заявив, що вакцинація здатна знизити кількість заражень COVID-19 на 92%.

Разом із тим він передбачає, що щеплення доведеться робити регулярно. Про це професор Медичної клініки Університету Майнца розповів в інтерв'ю Bild.

"Кількість людей, у яких є позитивний результат тесту на вірус, отже, потенційно заразних, падає на 92 відсотки після вакцинації. Володіючи цими знаннями, ми тепер також знаємо, що можемо ефективно стримувати пандемію, якщо вакциновано достатню кількість громадян", – переконаний Шахін.

Вакцинація від COVID-19 дозволить зменшити кількість інфікованих на 92%, – Угур Шахін

Він підкреслив, що такі дані випливають із результатів великого дослідження, проведеного в Ізраїлі (вакциновано 560 000 осіб). За його словами, наявна вакцина може захистити і від нових, більш небезпечних штамів COVID-19.

Професор закликав до посилення кампаній із імунізації. Водночас зазначив, що людям, ймовірно, можуть знадобитися три ін'єкції, а не дві, або ж додаткові дози щорічно/кожні півтора року.

"У разі появи небезпечного штаму, дієвим підходом може бути введення третьої дози наявної вакцини. Таке посилення щеплення може спровокувати настільки сильну імунну реакцію, що навіть сильний штам не зможе її подолати. Якщо ж ми хочемо, щоб вірус поширювався з великими труднощами в майбутньому, і хочемо зменшити кількість інфекцій, вакцинацію необхідно буде робити частіше, можливо, кожні рік-півтора", – пояснив Шахін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцину від коронавірусу компанії Pfizer/BioNTech дозволили зберігати в звичайних холодильниках для ліків протягом двох тижнів.