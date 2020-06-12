Вакцина від поліомієліту може допомогти в разі COVID-19: вчені відстежили зв'язок

У наукових колах почали просувати твердження про те, що вакцина проти поліомієліту може надати тимчасовий захист від COVID-19.

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Такої думки, зокрема, дотримуються експерти з FDA та Інституту вірусології людини в Мериленді (США), передає Science. Вони заявили, що існує чимало доказів, нібито певні сучасні вакцини захищають дітей від широкого кола інфекцій, тож їх потрібно спробувати застосовувати й для лікування нового типу коронавірусу.

За словами фахівців, пероральна вакцина проти поліомієліту не тільки безпечна, а й дешева та доступна. Оскільки вона містить ослаблену версію поліовірусу, то зумовлює сильну й тривалу імунну відповідь.

Вчені пропонують використати вакцину проти поліомієліту для тимчасового захисту від COVID-19

Звернути увагу на вакцину проти поліомієліту науковці вирішили не просто так. Вони наголошують, що поліовірус і коронавірус є РНК-вірусами. Тож існує ймовірність, що вони можуть провокувати схожу імунну відповідь.

"Ми пропонуємо використовувати пероральну вакцину проти поліовірусу для поліпшення або запобігання COVID-19. І поліовірус, і коронавірус – віруси РНК із позитивним ланцюгом. Отже, цілком ймовірно, що вони можуть викликати й впливати на загальні механізми вродженого імунітету", – вважають фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї перша вакцина від коронавірусу пройшла успішне випробування на людях. Вона була визнана безпечною, такою, що добре переноситься, а також здатною генерувати імунітет проти SARS-CoV-2.

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