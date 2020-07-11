Вакцина від COVID-19 може з'явитися у грудні – німецькі вчені

Дієва вакцина проти коронавірусу (COVID-19) може з'явитися вже у грудні 2020 року.

Про це повідомив глава компанії Biontech Угур Сахін, передає The Wall Street Journal. При цьому він зазначив, що клінічні випробування нової вакцини мають завершитися вже у липні. Раніше безпека препарату була підтверджена у випробуваннях, у яких взяли участь близько 30 тисяч добровольців.

З його слів, кілька мільйонів доз вакцини можуть отримати схвалення з боку регулюючих органів, а до кінця 2021 року – понад 1 млрд. Після сертифікації масовий випуск вакцини може швидко початися в Європі та США.

Також Сахін додав, що навіть якщо вакцину вироблятимуть кілька компаній, знадобиться близько 10 років на те, щоб у значної частини населення планети виробився імунітет.

"Я вважаю, що цей вірус по-справжньому залишиться в минулому лише тоді, коли більш ніж 90% населення всього світу вироблять імунітет, перехворівши або зробивши щеплення", – пояснив він.

Зазначимо, що німецька корпорація Biontech, яка спочатку спеціалізувалася на виробництві препаратів для лікування раку, одне із 17 підприємств по всьому світу, що займаються розробкою вакцини від коронавірусу та вже проводять випробування на людях. Biontech співпрацює з американським фармакологічним концерном Pfizer та іншими компаніями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від COVID-19.