Вакцина від COVID-19 може з'явитися в грудні – німецькі вчені

Діюча вакцина проти коронавірусу (COVID-19) може вже з'явитися в грудні 2020 року.

Про це повідомив глава компанії Biontech Угур Сахін, передає The Wall Street Journal. При цьому він зазначив, що клінічні випробування нової вакцини повинні завершитися вже в липні. Раніше безпека препарату була підтверджена в випробуваннях, в яких взяли участь близько 30 тисяч добровольців.

З його слів, кілька мільйонів доз вакцини можуть отримати схвалення з боку регулюючих органів, а до кінця 2021 року – більше 1 млрд. Після сертифікації масовий випуск вакцини може бути швидко початися в Європі, США та інших країнах.

Також Сахін додав, що навіть якщо вакцину будуть виробляти кілька компаній, знадобиться близько 10 років на те, щоб у значної частини населення планети виробився імунітет.

"Я вважаю, що цей вірус по-справжньому залишиться в минулому лише тоді, коли більше 90% населення всього світу вироблять імунітет, перехворівши або зробивши щеплення", – пояснив він.

Відзначимо, що німецька корпорація Biontech, яка спочатку спеціалізувалася на виробництві препаратів для лікування раку, одне з 17 підприємств по всьому світу, що займаються розробкою вакцини від коронавірусу та вже проводять випробування на людях. Biontech співпрацює з американським фармакологічним концерном Pfizer та іншими компаніями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від COVID-19.

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