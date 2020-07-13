Вакцина від COVID-19 може бути малоефективною: дослідження показало тонкощі імунітету

Вакцина від коронавірусу, появи якої на ринку з нетерпінням чекають у всьому світі, може виявитися малоефективною, оскільки вона не гарантуватиме захисту від повторного зараження.

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Як показало останнє дослідження вчених із мюнхенської клініки Швабінг, із часом кількість антитіл до COVID-19, вироблених у крові пацієнтів, значно знижується. Про це пише Handelsblatt.

"Під час спеціального тесту, проведення якого можливе тільки в лабораторії з підвищеними умовами безпеки, ми спостерігали зниження кількості так званих нейтралізуюючих антитіл у чотирьох із дев'яти пацієнтів. В якій мірі це вплине на довгостроковий імунітет і стратегії вакцинації, поки залишається предметом спекуляцій", – говорить головлікар відділення інфекційних захворювань клініки Клеменс Вендтнер.

Німецькі вчені вважають, що вакцина від COVID-19 може виявитися малоефективною

Він підкреслив, що результати дослідження говорять про можливість повторного зараження COVID-19 після вже перенесеної хвороби.

Як пояснює експерт, на формування довгострокового захисту організму від інфекції впливає імунітет, що набувається не тільки за допомогою B-лімфоцитів (наявність такого імунітету визначають антитіла), але і завдяки T-лімфоцитам. Останній, очевидно, може захистити організм зараженого коронавірусом тоді, коли антитіла були втрачені.

Медик же зазначає, що Т-клітини здатні побороти вірус, якщо організм вже колись із ним зіштовхувався. За словами Вендтера, їхнє дослідження підтверджує результати аналогічних, які проводили вчені інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецькі вчені заявили, що дієва вакцина проти COVID-19 може з'явитися вже в грудні 2020 року.

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