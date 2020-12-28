Вакцина від COVID-19 дає серйозну "побічку" тільки в одному випадку на мільйон, – імунолог

Серйозні побічні ефекти від вакцинації проти коронавірусу (COVID-19) можуть бути у одної людини на мільйон доз.

Як заявила в ефірі "Україна 24" лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Алла Волоха, такі випадки надзвичайно рідкісні і вони можуть бути після будь-якої вакцинації.

Інфекціоністка оцінила ймовірність серйозних побічних ефектів від вакцини проти COVID-19

"Звичайні побічні ефекти, такі як незначне підвищення температури, або місцеві реакції, можливі, але також дуже мінімальні", – зазначила вона.

За словами лікарки, ці побічні ефекти не заважають проведенню вакцинації і не відображаються якимось чином на стані здоров'я вакцинованої людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльський медик Роман Гольдман розповів, що легкі побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech можливі, однак вони не є небезпечними.

Український генетик Олександр Коляда розповів, що побічною реакцією на щеплення проти коронавірусу можуть стати підвищена температура, стомлюваність або головний біль. Проте вакцинуватися все одно потрібно, оскільки іншого способу подолати цю хворобу не буде.

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