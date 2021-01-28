Вакцина Pfizer показала 100% вироблення антитіл проти COVID-19 – лікарі в Італії

Після вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у 99% осіб виробилися антитіла на 21 день після щеплення. І 100% результат був через тиждень після введення другої дози.

Про це повідомили в Римській педіатричній лікарні (Baby Jesus Paediatric Hospital), де трьом тисячам медичних працівників ввели вакцину Pfizer-BioNTech, передає la Repubblica . Відзначається, що всі три тисячі осіб до вакцинації ніколи не контактували з коронавірусом.

У лікарні додали, що всього через 7 днів після першого введення вакцини спостерігалося збільшення кількості В-клітин пам'яті (тих, які підтримують вироблення антитіл з плином часу). Також в 80% випадків – значне збільшення кількості Т-клітин пам'яті (які координують весь імунну відповідь проти вірусу) у 64% вакцинованих людей.

Крім того, з 14-го дня після першої дози, тобто після появи захисних антитіл і імунної пам'яті, випадків зараження серед вакцинованих медичних працівників не зареєстровано.

Тільки 7 осіб захворіли інфекцією протягом 14 днів після першого введення вакцини, з легкими симптомами та без необхідності госпіталізації.

"Це перші результати, які підтверджують переваги вакцини з точки зору ефективності та захисту в клінічній практиці. Вони також показують деталі механізмів імунної відповіді і припускають, що антитіла, що виробляються при вакцинації, мають досить тривале збереження в організмі. Тепер необхідно буде розширити спостереження і продовжити їх у часі", – розповів глава відділу мікробіології та імунологічної діагностики Карло Федеріко Перно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії анонсували випуск власної вакцини від COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!