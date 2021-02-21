Вакцина Pfizer на 89,4% запобігає передаванню коронавірусу – дослідження

Вакцина компаній Pfizer і BioNTech на 89,4% запобігає передаванню коронавірусу Sars-CoV-2.

Як повідомляє Spiegel, це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю. Відзначається, що для подальшого розвитку пандемії ця інформація може бути вирішальною.

Нагадаємо, раніше ізраїльські вчені також досліджували вплив щеплення Pfizer на перебіг коронавірусної хвороби. Ця робота показала зниження ризику важких наслідків зараження на 92%.

Також було встановлено, що якщо людина все ж заражалася коронавірусом після отримання щеплення, то кількість проявів його симптомів знижувалася на 94%. Ефективність вакцини підтвердилася для людей будь-якого віку, включно з тими, кому більше 70 років.

Відзначимо, раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори з корпорацією Pfizer щодо укладення контракту на поставку в Україну в найкоротші терміни вакцин проти коронавырусу їх виробництва.

"Забезпечення імунізації населення України безпечною сертифікованої вакциною є однією з наших пріоритетних завдань", – заявив Зеленський у розмові з виконавчим директором компанії Альбертом Бурлою.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer&Biontech у лютому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

найближчим часом Україна очікує поставки з Індії першого траншу в 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу під назвою CoviShield

відразу ж після поставки 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії в Україні повинна початися вакцинація від коронавірусу, імовірно, вже до кінця цього тижня, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся