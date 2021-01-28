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/ Пульмонологія

Вакцина Pfizer ефективна проти мутантів COVID-19 із Британії і ПАР – дослідження

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Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech заявили, що розроблена ними вакцина від COVID-19 також ефективна й проти мутантів цього вірусу, виявлених у Великобританії та Південно-Африканській Республіці.

Про це повідомляє CNA із посиланням на заяву представників виробника препарату. Також наводяться дані останнього дослідження, результати якого опубліковано на BioRxiv.

Так, під час тестів було виявлено "невеликі відмінності" дієвості порівняно з коронавірусом без мутацій. Але в компаніях вважають, що вони "навряд чи призведуть до значного скорочення ефективності вакцини".

Вакцина від Pfizer&BioNTech ефективна проти мутацій COVID-19 – виробники

Вакцина від Pfizer&BioNTech ефективна проти мутацій COVID-19 – виробники

Зазначається, що дослідження, проведене Pfizer і вченими з медичного відділення Техаського університету, яке ще не пройшло рецензування, показало менш ніж дворазове зниження титру антитіл. Це, за словами фахівців, вказує на те, що вакцина, ймовірно, все ще буде ефективна в нейтралізації вірусу з мутаціями, виявленими в "британському" і "південноафриканському" варіанті COVID-19.

Схожої думки дотримується провідний медичний радник президента США доктор Ентоні Фаучі. Він стверджує, що існуючі вакцини демонструють меншу ефективність проти цих мутацій, але як і раніше дієві.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Тег
Вакцина від коронавірусу
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