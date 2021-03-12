Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна

Вакцина від NovaVax Inc на 96% ефективна в запобіганні випадків зараження, викликаних оригінальною версією коронавірусу.

Про це стало відомо під час випробувань, проведених ученими у Великобританії, повідомила компанія NovaVax в четвер, 11 березня, передає Reuters. Результати на крок наблизили вакцину до фінальної реєстрації.

У британському випробуванні взяли участь понад 15 тисяч осіб у віці від 18 до 84 років. NovaVax заявила, що не було випадків серйозних захворювань або смертей серед тих, хто отримав вакцину.

Вакцина була ефективна на 86% у плані захисту від більш заразного варіанта британського штаму вірусу, що в сукупності склало 90% ефективності на основі даних про інфікування обома версіями коронавірусу.

Вакцина NovaVax від коронавірусу

Випробування, проведене в Південній Африці, де добровольці піддавалися впливу нового, більш заразного африканського штаму коронавірусу, показала, що вакцина NovaVax була ефективна на 55% щодо людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігла важким захворюванням. Ефективність щеплення знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз були внесені дані від ВІЛ-позитивних учасників.

Зазначається, що NovaVax планує виробляти свою вакцину з подвійним введенням препарату на восьми виробничих майданчиках, зокрема в Індійському інституті сироватки.

Нагадаємо, що в Україну доставлять 15 млн доз вакцини NovaVax від COVID-19 від індійського виробника Serum Institute. Поставки препаратів заплановано на липень 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна перебуває на стадії завершення укладення ще низки контрактів на поставку вакцин проти коронавірусу, крім тих, які передбачені ініціативою COVAX.