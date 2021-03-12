Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна

Вакцина від NovaVax Inc на 96% ефективна в запобіганні випадків зараження, викликаних оригінальною версією коронавірусу.

Про це стало відомо в ході випробувань, проведених вченими в Великобританії, повідомила компанія в четвер, 11 березня, передає Reuters.

У британському випробуванні взяли участь більше 15 тисяч осіб у віці від 18 до 84 років. NovaVax заявила, що не було випадків серйозних захворювань або смертей серед тих, хто отримав вакцину.

Вакцина була ефективна на 86% в плані захисту від більш заразного варіанту британського штаму вірусу, що в сукупності склало 90% ефективності на основі даних про інфікування обома версіями коронавірусу.

Вакцина NovaVax від коронавірусу

Випробування, проведене в Південній Африці, де добровольці піддавалися впливу нового, більш заразного африканського штаму коронавірусу, показала, що вакцина NovaVax була ефективна на 55% по відношенню до людей без ВІЛ, але все ж повністю запобігла важким захворюванням. Ефективність щеплення знизилася приблизно до 49%, коли в аналіз були включені дані від ВІЛ-позитивних учасників.

Відзначається, що NovaVax планує виробляти свою вакцину з подвійним введенням препарату на восьми виробничих майданчиках, в тому числі в Індійському інституті сироватки.

Нагадаємо, що в Україну доставлять 15 млн доз вакцини NovaVax від COVID-19 від індійського виробника Serum Institute. Поставки препаратів заплановані на липень 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна знаходиться на стадії завершення укладення ще ряду контрактів на поставку вакцин проти коронавірусу, крім тих, які передбачені ініціативою COVAX.

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