Український інфекціоніст пояснив різницю між вакцинами CoviShield і AstraZeneca
Вакцини проти COVID-19 CoviShield (використовується в Україні на першому етапі прищеплювальної кампанії) та AstraZeneca ідентичні, обидва препарати затверджені до використання в особливих ситуаціях, таких як пандемія.
Різниця полягає лише в географічному місці виробництва, оскільки виробникові дешевше виготовляти препарат в Індії. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив лікар-інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні Роман Пономаренко. Він працює в стаціонарі із хворими на коронавірус від початку поширення цієї хвороби в Україні.
26-річний медик зазначив, що після того, як йому зробили щеплення, почав отримувати негативні коментарі про якість препарату.
Пономаренко вказав, що Serum Institute of India – один із найбільших виробників вакцин у світі – має ліцензію на препарат CoviShield від виробника AstraZeneca.
"Це не брудна вакцина з річки Ганг, хоча має в собі ГМО", – пожартував лікар.
До складу препарату входять частинки аденовірусу, в якому є "вбудований" глікопротеїн вірусу SARS-СOV-2.
Він підкреслив, що CoviShield рекомендували у ВООЗ, а також офіційно зареєстрували в Україні.
Пономаренко також зібрав хронологію випробувань цієї вакцини:
Квітень 2020-го – вакцину випробовували на тваринах (шимпанзе). Після отримання задовільних результатів почалася 2/3 стадія досліджень у Великій Британії, Індії, потім у Бразилії, Південній Африці та США.
19.11.2020 – перший проміжний звіт (Великобританія) про ефективність вакцини, введеної з інтервалом у 12 тижнів, показав результат у 82,4%.
8.12.2020 – Оксфордський університет оприлюднив перші результати третьої фази досліджень вакцини AstraZeneca.
30.12.20 – Великобританія та Аргентина першими зареєстрували вакцину для екстреного медичного використання.
Наразі виробник очікує схвалення своєї вакцини в США, після остаточного оголошення результатів третьої фази досліджень.
На другий день після щеплення, як передає "Телеграф", лікар відчував певний дискомфорт у місці уколу, проте температури та почервоніння не було.
"Ні роги, ні копита, ні хвіст у мене не виросли. Самопочуття хороше", – пожартував медик.
Нагадаємо, в Україні 24 лютого стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу.
Першим щеплення вакциною від AstraZeneca (CoviShield) отримав медик із Черкас Євген Горенко. Він поділився з OBOZREVATEL своїми враженнями.
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